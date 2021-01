Wolvendeskundigen: 'Hek om Fryslân tegen wolven heeft geen zin en werkt nooit'

De initiatiefnemers zeggen dat het onmogelijk is om nog schapen te houden in een regio waar wolven rondlopen. Vorig jaar heeft een wolf 25 schapen gedood in Fryslân.

Hek van 5600 meter tegen dingo's hielp ook niet

Wolf-Fencing Nederland geeft boeren advies om wolven bij schapen vandaan te houden. Jeannet Hulshof van die vereniging zegt tegen RTV Noord dat ze niets ziet in het plan. Ze vergelijkt het met het 'Dingo Fence' in Australië van 5600 kilometer. Dat moest schapen tegen dingo's beschermen: "Dat was ook geen succes, net als het IJzeren Gordijn."

De plannen zijn praktisch ook onhaalbaar volgens Hulshof. "Het moet een stevig hek zijn, gecombineerd met stroomdraden. Zonder stroom lukt het niet wolven te verjagen, dan springen ze eroverheen of graven eronderdoor. En dan moet er ook nog eens voldoende stroom op die draden staan. En hoe willen ze het regelen met de wegen? Moet er een soort wildraster komen in de A7?"

'Wolf vindt altijd wel een gaatje'

Glenn Lelieveld van het wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging ziet ook niets in het voorstel. Het is 'ecologisch, juridisch, financieel en praktisch niet haalbaar', zegt hij. "Een onzinnig plan. Een wolf hou je niet tegen, die is een meester in het vinden van een gaatje. Snelwegen, rivieren enzovoort zijn geen belemmering, laat staan een hek. Een schapenboer kan beter zijn weiland goed afrasteren, dat helpt wel tegen wolven, honden en vossen."

Collegepartij FNP in de Friese Staten riep Wolvenhek Fryslân donderdag op tot 'realiteitszin'. De partij wil niet dat de provincie meewerkt aan de plannen. "We maken van ons mooie en natuurlijke provincie op deze manier een dierentuin." Gedeputeerde Klaas Fokkinga noemde het ook al een 'onmogelijk plan'.