Geen doorweekte posters meer: Ooststellingwerf krijgt voorgedrukte verkiezingsborden

De combinatie van harde wind en regen in de periode voorafgaand aan de verkiezingsdag in 2019 zorgde ervoor dat veel campagneposters de dag zelf niet haalden. Daarbij zorgen het weer en de slechte verankering in de doorweekte grond ook voor gevaarlijke situaties, omdat de borden omvielen.

Met de trotterborden, zoals ze ook wel worden genoemd, zal dat volgens de gemeente niet meer voorkomen. Ook zullen op deze borden de posters aan beide kanten te zien zijn, in plaats van aan één kant.

De borden worden geplaatst in de dorpen Oosterwolde, Appelscha, Haulerwijk, Donkerbroek en Oldeberkoop.