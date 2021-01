Wolf gezien in natuurgebied De Alde Feanen?

De wildcamera was maandag opgehangen en werd nog getest. Het apparaat heeft sensoren en reageert op beweging. Als er een dier voorbijkomt, begint het te filmen. "Dat gaat zo snel, dat je eerst erg twijfelt of het niet gewoon een hond is", zegt directeur Henk de Vries van It Fryske Gea.

"Om zeker te zijn, heeft de Zoogdiervereniging de beelden woensdagavond bekeken. Die bevestigden ons vermoeden: de wolf is in De Alde Feanen geweest", zegt De Vries. Om definitief uitsluitsel te krijgen, is er dna-materiaal nodig voor onderzoek. Daarom wordt er nog gezocht naar uitwerpselen van het dier.