Eén twijfelgeval bij SC Cambuur voor duel met FC Volendam

Mocht Erik Schouten niet kunnen spelen, dan zou Joris Kramer hem kunnen vervangen. De huurling van AZ ontbrak op de laatste training, maar dat had te maken met persoonlijke omstandigheden. "Dat gaat bij mij altijd voor", zegt trainer Henk de Jong. "Als er trieste familie-omstandigheden zijn, moet je er zijn. Dat gaat boven voetbal."

De genadeslag geven

Tegenstander FC Volendam werd voor het seizoen ingeschat als een van de titelfavorieten. Na achttien wedstrijden staan de Noord-Hollanders zesde, met zestien punten minder dan Cambuur. De Jong hoopt ze, wat betreft de bovenste twee plekken, vrijdag de genadeslag te geven. "We zijn nog niet halverwege de competitie, maar we moeten nog twee keer tegen Volendam. Dus we moeten ervoor zorgen dat we een goed resultaat behalen, dan zijn ze weg."

De ploeg van Wim Jonk en zijn Friese assistent-trainer Sipke Hulshoff won de laatste drie duels in Leeuwarden, maar daar zaten wel twee oefenwedstrijden bij. De Jong: "Volendam is voor ons altijd lastig, vooral hier thuis. Maar bij Roda JC hadden we uit ook al 56 jaar niet gewonnen volgens mij, daar hebben we nu ook gewonnen. Dus je moet het ook niet moeilijker maken dan het is."