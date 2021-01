Vogelwacht gaat op zoek naar de ransuilen van Grou

Maar in Grou lijkt het leeg, al de hele winter blijven de ransuilen weg. "Wij weten niet precies waar het aan ligt, we kunnen ze niet vinden." Ook uit andere delen van het dorp kwamen geen meldingen van de uil. "Ik denk zelf dat het komt omdat het niet helemaal winter is, dat ze niet bij elkaar komen." Daarnaast wordt er in het dorp gebouwd en afgebroken, dat zou de dieren volgens Kleinhuis kunnen afschrikken.

Kleinhuis hoopt dat mensen die in hun tuin een ransuil zien, alsnog een melding doen. Want alleen dan kan er een goed overzicht worden geamakt van hoe het met de soort gaat. En dat geldt niet alleen voor Grou, maar overal in Fryslân worden de bijzondere dieren geteld.