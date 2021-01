Bert Looper stopt als directeur van Tresoar

In 2007 werd Looper de tweede directeur van Tresoar, dat aan de Boterhoek zit in Leeuwarden. In de afgelopen veertien jaar heeft hij de naam van Tresoar binnen en buiten Fryslân bekender gemaakt. Hij heeft ook veel energie gestoken in het presenteren van de Friese literatuur op een vernieuwende wijze. Dat deed hij door verbindingen te leggen met andere kunstvormen, zoals Obe: een podium voor literatuur, kunst en taal op het Oldehoofsterkerkhof.

Looper heeft ook veel lezingen gegeven en in verschillende media gepubliceerd over kunst, literatuur, geschiedenis en identiteit van Fryslân. Hij heeft ook regelmatig bij Omrop Fryslân verteld over onderwerpen uit de Friese geschiedenis.