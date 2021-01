Heerenveen stelt subsidie beschikbaar voor aanpak extreem droog en nat weer

De gemeente zegt dat namelijk niet allemaal zelf te kunnen doen. "Met de subsidie kunnen we samen zorgen voor een leefomgeving die beter bestand is tegen steeds vaker voorkomende langdurige droge én extreem natte weersomstandigheden", legt wethouder Hedwich Rinkes uit.

Extra groen en het opvangen van regenwater zijn belangrijk. Hoe meer regenwater bij hevige buien wordt opgevangen, hoe minder wateroverlast of waterschade er ontstaat. Daarnaast raakt het riool minder snel overbelast bij een hoosbui.

Ook neemt groen goed water op en zorgt voor schaduwwerking. Dit zorgt voor verkoeling in hete zomers. "Meer groen trekt ook nog eens meer insecten en vogels aan. En dat is weer goed voor de biodiversiteit", vervolgt Rinkes.

Zes subsidiemaatregels

De subsidie geldt voor zes maatregels: de aanleg van een groen dak, aanleg van een groene wand met infiltratiesysteem, de aanleg van een regenwatergebruikinstallatie, het vervangen van verharding door groen of waterdoorlatende verharding, het afkoppelen van de regenpij van het riool, het aansluiten van een regenton of een wateropvang- of infiltratiemodule.

In totaal is er 100.000 euro beschikbaar; 70.000 euro voor de eerste drie maatregelen. Deze gelden voor particulieren en bedrijven en moeten vooraf aangevraagd worden. De overige 30.000 euro is bestemd voor de laatste drie. Deze maatregelen zijn voor particulieren en kunnen achteraf aangevraagd worden.

Het gaat om verbeteringen van de bestaande situatie. Nieuwbouwprojecten worden niet gesubsidieerd.

Klimaatverandering

In 2020 stelde de gemeente Heerenveen het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie en Biodiversiteit (2020-2022) vastgesteld. Op 14 december 2020 heeft de raad het Watertakenplan Heerenveen 2021-2024 vastgesteld. In dit nieuwe plan ligt onder meer de nadruk op de klimaatverandering. De groene subsidies komen voort uit beide programma's en plannen.