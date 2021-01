Burgemeester Veenstra voor vuurwerkverbod en lagere werkdruk politici

Toch is het met de jaarwisseling nog betrekkelijk goed gegaan, aldus Veenstra. "Verreweg de meeste mensen hebben zich aan de regels gehouden. Het valt mee met de schade. Er was goed contact met de carbidploegen die wel een vergunning hadden en ook met groepen jongeren."

Coronacrisis en de jaarwisseling

Burgemeester Veenstra kwam in zijn toespraak enkele malen terug op de opschudding bij Hotel Anne-Klare in Joure. Het haalde in een paar maanden twee keer de media, zei Veenstra. "Het hotel staat daarmee symbool voor de twee grote onderwerpen waar ik me het afgelopen jaar mee bezig heb gehouden: corona en de openbare orde. Hoe houden we onze gemeente zo veilig mogelijk - en dan niet alleen met oud en nieuw - en wat doen we om de gemeente fatsoenlijk door de coronacrisis te loodsen."

De eigenaren van Anne-Klare zijn volgens Veenstra een voorbeeld van hoe ondernemers met creatieve ideeën komen om als horeca te overleven in coronatijd. In juli opende het hotel een terras op het water van 't Syl in het kader van het programma Crisis in de Tent van tv-kok Herman den Blijker. Dan is het extra triest dat juist zij op oudjaarsavond het slachtoffer worden van mannen die bedacht hadden met een giertank met carbid door de bebouwde kom te rijden. De politie was hen snel op het spoor, maar gelukkig waren de mannen zo verstandig om zichzelf te melden", zo zei Veenstra.