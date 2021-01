FNP roept initiatiefnemers wolvenraster op tot 'realiteitszin'

FNP-fractievoorzitter Sijbe Knol: "Wij dachten dat wij na de motie in Provinciale Staten om de wolf uit Fryslân te keren het dieptepunt wel hadden gehad. Niks is minder waar. Een hek van 150 kilometer lang dwars door het landschap, waar nog geen konijn of hert doorheen kan. Op deze manier maken wij van onze mooie en natuurrijke provincie een dierentuin."

De partij doet een appèl op de provincie om op geen enkele manier medewerking te verlenen aan het initiatief en wijst ook op Europese regelgeving die een dergelijk hek in de weg staat. Knol: "De uitvoerbaarheid is nul en om een ecosysteem met een hek zo te verstoren gaat elke realiteitszin te boven, zal de polarisatie versterken en een echte werkbare oplossing alleen maar in de weg staan."