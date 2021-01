Dijkstra Draisma voor twaalfde jaar hoofdsponsor SC Cambuur

"Dat is zeker uniek in het Nederlands betaald voetbal en helemaal in deze tijden", zegt Cambuurdirecteur Ard de Graaf.

Directeur Biense Dijkstra van het bouwbedrijf beschouwt Cambuur bijna als familie. "Door de coronacrisis en de bijbehorende lege stadions heeft de club het zwaar en daarom hebben we besloten ons hoofdsponsorschap in een vroeg stadium al te verlengen. Daarnaast heeft de club zich het afgelopen jaar op alle gebieden geweldig gemanifesteerd en zijn we trots op het feit dat we hoofdsponsor zijn van zo'n prachtige volksclub."