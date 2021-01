Veehouders willen permanent wolvenraster om Fryslân om wolf te keren

De wolf heeft zich jarenlang niet laten zien in Nederland, maar afgelopen jaar maakte het roofdier een comeback. Er werden meerdere keren schapen doodgebeten. In juni dienden vier provinciale partijen een motie in tegen de komst van de wolf in Fryslân. Vijf maanden later zei gedeputeerde Klaas Fokkinga van de FNP echter dat er geen maatregels konden worden genomen in verband met Europese wetgeving.

"Veel dieren zullen binnen 10 jaar uit de wei verdwijnen door de snelle en ongelimiteerde uitbreiding van de wolf. Over vijf jaar heeft Nederland te maken met 50 tot 150 zwervende en gevestigde wolven", zeggen de veehouders in de stichting.

Overheidssteun

De overheid wil veehouders helpen door de aanschaf van wolfkerende rasters te subsidiëren, maar volgens de stichting is dat voor individuele bedrijven niet haalbaar. Het levert veel extra werk op en dat wordt niet vergoed. De overheid vergoedt op dit moment nog de schade van doodgebeten dieren, maar over een aantal jaar is dat niet meer het geval als de veehouders geen afrastering plaatsen. 'Schade is je eigen schuld als je het niet doet', zou het argument dan zijn.