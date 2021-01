Groningse (29) ernstig gewond na ongeluk in Leeuwarden, Drachtster (65) aangehouden

De vrouw had net een kopstaartbotsing gehad en stond op de weg om het verkeer op het ongeluk te wijzen. Toen werd ze aangereden door een automobilist van 65 jaar uit Drachten. Het slachtoffer raakte bekneld tussen twee auto's en raakte zwaar gewond aan haar benen. Ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist uit Drachten is aangehouden.