De tijd stond even stil in Leeuwarden; stilstaande stadsklokken teruggeplaatst

"Deze klokken staan op masten op openbare plekken in de stad, bij pleinen of kruisingen", legt Agge Lukens, adviseur openbare verlichting van de gemeente Leeuwarden, uit . "We zijn een van de weinige gemeenten in Fryslân die nog klokken hebben."

Je zou denken dat de klokken tegenwoordig overbodig zijn, nu iedereen een mobiele telefoon heeft waar ze de tijd op kunnen zien. "Maar als je kijkt hoe veel meldingen wij krijgen van mensen die de klokken missen, dan zijn ze blijkbaar nog nodig."

De klokken werden in 2020 geplaatst, als vervanging van de eerdere klokken, die hun beste tijd hadden gehad. De nieuwe klokken moesten de gemeente veel werk uit handen nemen. Ze zouden onder andere automatisch overgaan van zomer- op wintertijd en vice versa.

Slecht signaal

"Deze klokken werken radiogestuurd. Dat signaal komt uit Duitsland, maar op een of andere manier ontvangen wij dat signaal niet goed in Leeuwarden", legt Lukens uit. De klokken bleven daardoor constant op 12 uur stilstaan. De gemeente haalde de vijf nagelnieuwe klokken daarom al snel weer weg.

Intussen werken de klokken op een nieuw systeem. Lukens: "Er zit nu een nieuw gps-uurwerk in. Het uurwerk maakt verbinding met gps-satellieten, waardoor ze altijd goed lopen", zegt Lukens. De klokken zouden het nu dus weer moeten doen. "Woensdag zijn er twee teruggeplaatst. De andere klokken worden de komende weken vervangen. Dan lopen we weer goed op tijd."