Twee gewonden bij ongeluk op de Wâldwei (N31) bij Garyp

De weg bij Garyp richting Leeuwarden was afgesloten voor verkeer. De rechterrijstrook is inmiddels weer vrij. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht, omdat de middenberm moet worden gerepareerd.

Drie voertuigen betrokken

Om 6.20 kwam de melding binnen bij de hulpdiensten, die massaal uitreden. De volledige rijbaan zou bezaaid liggen met brokstukken, zo meldde een getuige. Er zijn drie voertuigen betrokken bij het ongeluk. De twee gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Het verkeer wordt bij Garyp van de weg gehaald. Dat zorgt voor file op de rondweg bij Garyp. Alle auto's die in de file kwamen te staan achter het ongeluk zijn teruggeleid en konden via Garyp hun weg vervolgen. Vrachtwagens moesten een traject van kilometers achteruit terugrijden.