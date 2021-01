Fries over bestorming Capitool: "Durf dit keer niet te zeggen dat het meevalt"

Beelden van pro-Trump-betogers in de gangen van het Congres, in kantoren van medewerkers en zelfs op de stoel van vicepresident Pence gingen de wereld over. De demonstranten werden eerder aangemoedigd door Trump zelf, die hen oproep naar het Capitool te gaan.

"We hadden woensdag al gehoord dat er demonstraties zouden zijn. Dat was niet geheim", vertelt Dijkstra. "Rond vier uur kwam het nieuws dat ze door de dranghekken heen waren gebroken en de trappen van de gebouwen aan het bestormen waren. Dat is veel extremer dan wij überhaupt dachten dat mogelijk was. Toen hebben wij de televisie aangezet en ook niet meer uitgedaan."

Het meest extreme wordt normaal

Het is volgens Dijkstra opnieuw een grote schok. "Het is weer een heel extreem voorbeeld van hoe ver zulke retoriek kan voeren. Het is het bekende liedje van het presidentschap van Trump: er gebeurt weer iets heftigs, maar uiteindelijk worden de meest extreme voorvallen en uitspraken normaal. Maar dit gaat wel heel ver", vertelt de Hitzumer.

De schrik zit er volgens haar ook goed in bij de Amerikaanse politici. "Het zat eraan te komen. Trump heeft in de afgelopen dagen al vaker opgeroepen tot opstan, met de 'march to the capital'. Maar ik denk dat veel mensen ervan schrikken dat het nu echt gebeurt. Echt een hele grote verrassing is het uiteindelijk niet."

Afzettingsprocedure

Enkele ministers bespreken nu de mogelijkheid om Trump te laten afzetten. Het kabinet kan een president afzetten onder het 25e amendement van de Amerikaanse grondwet als de president niet geschikt wordt geacht om zijn ambt nog langer uit te oefenen. "Daar hebben ze een meerderheid in zijn kabinet, zijn ministerstaf, voor nodig en ook de steun van vicepresident Mike Pence. Als ze die bij elkaar krijgen, dan kan er een afzettingsprocedure worden gestart", legt Dijkstra uit.

Normaal gesproken zou ze dat niet zo daadwerkelijk zo snel zien gebeuren, omdat ze al vier jaar loyaal zijn geweest aan hem. Dijkstra: "Interessant is wel dat meerdere republikeinse senatoren woensdagavond zouden protesteren tegen het voorlezen van de stemmingsuitslag van de verkiezingen, maar zij hebben hun protesten laten varen om de verkiezingsuitslag er maar door te krijgen. Daarin merk je dat er een ommekeer is geweest onder hen."