Ondernemers maken zich grote zorgen nu reserves opraken

Starters

Voor startende ondernemers is het al helemaal moeilijk om het hoofd boven water te houden. Het was al een risico om met een winkel te beginnen in coronatijd; voor steun komen ze niet in aanmerking, omdat ze geen verlies in verhouding tot het jaar ervoor op kunnen geven. Zo heeft Patricia Panescu van Pip's Delicious sinds juni een winkel met plantaardige biologische producten en verkoopt ze ook warm eten. Ze moest al vijf keer haar zaak in Leeuwarden aanpassen aan de coronamaatregels. En ook al mag ze nog wel open zijn; klanten komen er bijna niet.

"De omzet is meer dan vijftig procent naar beneden gegaan en de kosten gaan wel door", vertelt Panescu. "Dat maakt het moeilijk om alle facturen te betalen. Dat kan ertoe leiden dat ik de deuren moet sluiten. Daar ben ik wel bang voor."

Voor starters komt er een regeling om ze te steunen, de zogenaamde 'corona-overbruggingslening'. Of Panescu daarvoor in aanmerking komt, is niet duidelijk. Als er wordt uitgegaan van een inkomen door een partner dan blijft ze tussen wal en schip vallen.