Tall Ship Europa ruilt pinguïns van Antarctica in voor Harlinger Havenmantsje

Vanwege de coronacrisis konden de expedities naar Antarctica niet doorgaan en daarom lag het schip noodgedwongen in de haven van Terschelling. Maar woensdagochtend heeft het schip met de naam Europa koers gezet naar Harlingen. En dat is uniek, want het schip komt normaal gesproken amper in Nederland.

"We hebben maar vier uurtjes gevaren en dat is toch anders dan dat we continu varen, zoals normaal. Het is wel spannender varen op de Waddenzee. Er gebeurt wat meer en je moet wat meer opletten. Er is meer scheepvaart en het is wat ondieper. Maar voor de rest is het natuurlijk totaal niet waar wij voor gemaakt zijn. We zijn best wel een groot schip en dwars getuigd en die schepen zijn gemaakt om op de oceaan te varen", vertelt Jelte Hibma, kapitein op de Europa.

Pitstop in Harlingen

"Harlingen is ook heel mooi, maar wel anders". Terwijl het schip normaal gesproken om het ijs van Antarctica zeilt tussen de pinguïns en de walvissen, krijgt het nu een opknapbeurt in de Friese havenstad. "Normaal hebben we veel geld en weinig tijd en nu hebben we veel tijd, maar weinig geld. We zijn dus veel aan het klussen", vertelt Hibma. Met de vaste bemanning van acht personen wordt onder andere gewerkt aan de hutten in het schip.