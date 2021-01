Grond achter sluismuur in De Tsjonger hersteld na wegspoelen

De grond achter de muur van de sluis in De Tsjonger tussen Hoornsterzwaag en Oldeberkoop is hersteld, dat laat Wetterskip Fryslân wegen. Op 24 december spoelde er veel grond weg door een storing van de naastliggende keerdam. Daardoor spoelde water uit de rivier over de kademuur en daar werd grond bij meegenomen.