Andrea de Boer is woensdag als eerste Friese zorgmedewerker ingeënt tegen het coronavirus. Ze werkt als verpleegkundige op de spoedeisende hulp van het Leeuwarder ziekenhuis MCL. Daar werkt ook longarts Wouter van Geffen, die ook als een van de eersten een prik kreeg. Met Van Geffen en journalist Martine van der Steege kijken we terug op de eerste vaccinatiedag in Fryslân.