Politie pakt man (20) voor overval op vrouw (70) in Broeksterwoude

Anderhalve week na de overval meldde de politie al dat er een verdachte in beeld was. Het is niet duidelijk of de man die nu is aangehouden dezelfde persoon is.

De verdachte zit nog vast. Hij wordt nog verhoord door de politie. Dondedag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris, die bepaalt of hij nog langer vast blijft zitten.

De vrouw raakte bij de overval niet gewond. Ze deed de deur open, nadat er was aangebeld. Toen zag ze een man met een wapen in zijn hand en een bivakmuts op zijn hoofd. Hij eiste geld. Toen hij dat gekregen had, ging hij het huis weer uit.

De politie kwam de verdachte op het spoor na buurtonderzoek, en sporenonderzoek in de woning. Het politie-onderzoek is nog niet afgerond.