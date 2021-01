Friese Waddeneilanden willen niet worden als de Duitse, waar de luiken 's nachts dicht gaan

Ollongren is bereid zich in Den Haag op te stellen als 'ambassadeur van de Waddeneilanden'. "Het is ook een nationaal belang. Iedere Nederlander is er wel een keer geweest, en als ze er niet zijn geweest willen ze er wel naar toe."

Aan het einde van de bijeenkomst kreeg de minister een notitie van de vijf Waddeneilanden waarin benoemd wordt wat de belangrijkste uitdagingen zijn om levensvatbare gemeenschappen op de eilanden te houden: betere woonruimte voor starters, goed onderwijs, werkgelegenheid buiten de toerismesector en kleinschalige zorgvoorzieningen voor oudere eilanders.

"Eilanders vragen niet snel om hulp"

"Ik zal er voor zorgen dat dit programma doorloopt als ik geen minister meer ben", zei Ollongren. "Ik hoop dat een werkbezoek het komende voorjaar wel weer mogelijk is." Volgens burgemeester Van Gent moet de minister als het even kan wel naar de eilanden komen. "Je kunt lezen wat de problemen zijn, maar je ervaart het pas echt als je ter plekke bent. Eilanders zijn stoere mensen, die vragen niet snel om hulp. Als ze toch om hulp vragen, dan is die ook nodig."