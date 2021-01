FNP en PvdA: wees zuinig op cultuurhistorisch landschap Noordwest-Fryslân

Vanwege de bodemdaling moet er wat gebeuren in het gebied tussen Franeker en Harlingen. Er zou een herverkaveling moeten komen. Omdat in sommige situaties de belangen van de boer met de waarde van het landschap kunnen botsen, heeft het college ervoor gekozen om naast de A-gebieden die streng beschermd blijven nu een nieuwe categorie B-gebieden in te voeren. In die gebieden is voor een deel de hoge kwaliteit verloren gegaan door schaalvergroting, zo wordt er gezegd. Daarom zou de bescherming ook wel minder kunnen.

"Onbegrijpelijk"

In een brief van 25 mei heeft het college geschreven dat het allereerst van belang is dat de bestemmingsplannen een goede bescherming bieden voor de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Maar de partijen vinden dat het nieuwe beleid in strijd is met de doelstellingen van het behoud van het cultuurhistorische landschap.

PvdA en FNP vinden het onbegrijpelijk, schrijven ze. "In plaats van dat elementen behouden en versterkt worden, ondergraaft de verminderde bescherming van de nieuwe categorie B-gebieden de belangrijke landschapswaarden." De fracties willen dat het college van gedeputeerde staten actie onderneemt.