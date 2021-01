Visser vindt schedel in stadsgracht Franeker

Specialisten van de politie hebben de schedel veiliggesteld en overgedragen aan onderzoekers van het Nederlands Forensisch Instituut NFI. Zij zeggen dat het zou gaan om een schedel van een vrouw, die 16 tot 40 jaar oud is geworden Ze leefde in de late middeleeuwen of de nieuwe tijd, in de periode tussen 1250 en 1795.

Volgens de politie is het niet ongebruikelijk dat er menselijke botresten aangetroffen worden in oude stadsgrachten, zoals die van Franeker.

Wie de visser is die de schedel boven water haalde, is niet bekend gemaakt. De schedel is ter beschikking gesteld aan het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis.