Extern onderzoek naar werkklimaat binnen poppodium Neushoorn

Aanleiding vormen berichten op Liwwadders.nl. Daar werd in gezegd dat er sprake is van machtsmisbruik door technici en productiepersoneel richting vrouwelijke vrijwilligers en stagiaires. De leiding van Neushoorn zou die klachten niet serieus hebben genomen.

Het externe bureau moet in gesprek gaan met die stagiaires en medewerkers om te achterhalen of er sprake is geweest van misstanden. Wanneer het onderzoek echt begint, is nog niet bekend.