Waddenfonds steunt aanpak van 'plastic soep' in de Waddenzee met 750.000 euro

Het Waddenfonds steekt 750.000 euro in het aanpakken van de zogenoemde 'plastic soep' in de Waddenzee. Daarmee moet in kaart worden gebracht hoe plastic stromen uit het Nederlandse binnenwater in de Waddenzee terecht komen en hoe dat er het beste weer uit kan worden gehaald. Ook moeten er milieuvriendelijke alternatieven komen voor plastic maaltijdbakjes en vissershandschoenen, die nu vaak in zee terechtkomen. In totaal gaat er zo'n 1,1 miljoen euro naar de projecten.