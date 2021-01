Eerste Friese zorgmedewerker gevaccineerd tegen coronavirus

Binnen 24 uur waren er in het MCL al een kleine 400 mensen aangemeld voor de prik. Dat is ook het aantal doses dat beschikbaar is. Tot en met vrijdag worden de medewerkers gevaccineerd. Over drie weken krijgen ze de tweede prik.

Als één van de aangemelde zorgmedewerkers niet komt opdagen, wordt de spuit niet weggegooid, zegt Gerard Akkerman van het MCL. "We willen dit absoluut niet verspillen. Er wordt dan direct iemand anders gezocht die de prik wel kan krijgen."

Iedere dag 325 mensen

De komende dagen worden er in de hele provincie een paar honderd ziekenhuismedewerkers gevaccineerd. Vanaf 15 januari volgen medewerkers van verpleeghuizen, en later ook mensen die werken in de gehandicaptenzorg. Iedere dag kunnen 325 mensen gevaccineerd worden. Dat meldt de Friese veiligheidsregio. De eerste aanmeldingen voor deze vaccinatieronde zijn al binnen.