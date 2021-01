Groothandel Sligro geraakt door coronacrisis; vijfde minder omzet

Sinds de laatste lockdown waren consumenten ook niet meer welkom, die daar eerder wel aankopen mochten doen. En restaurants van hotels waren toen dicht.

De totale omzet van Sligro was ruim 1,9 miljard euro. In 2019 was dat 2,4 miljard euro. Het bedrijf heeft flink in de kosten gesneden. Van de bijna 700 uitzendkrachten voor de coronacrisis is nog maar een handjevol over. Ook niet noodzakelijke investeringen stelt Sligro waar mogelijk uit.

Van banenverlies is geen sprake, er zijn zo'n 5.000 vaste werknemers. Door de vaccinaties ziet Sligro perspectief voor herstel. "De consument gaat als het kan weer heel snel naar het terras, evenementen of het theater", zegt directeur Van der Sluijs. Later deze maand komt Sligro met de volledige jaarcijfers.