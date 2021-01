Verwarde man in woning Oosterwolde: arrestatieteam in actie

Voor de verwarde man werd een arrestatieteam ingezet. Die heeft de man aangehouden. Omdat niet duidelijk was welk gevaar de man vormde voor anderen in de Kringgreppelstraat werd opgeschaald naar GRIP-1. Dat is een code voor hulpdiensten waarmee ze gemakkelijker kunnen communiceren.

De man is meegenomen naar het politiebureau, volgens woordvoerder Paul Heidanus was hij in "geestelijke nood." Voor hem wordt psychisch hulp ingeschakeld.