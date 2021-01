Waddeneilanden: Coronacrisis zorgt voor extra problemen, rijksoverheid moet ingrijpen

Stoel komt met zijn oproep aan minister Kajsa Ollongren van Binnelandse Zaken, op de dag dat zij op het provinciehuis in Leeuwarden is voor een kort bezoek.

Volgens Stoel pakken de maatregelen die het Rijk neemt niet altijd evengoed uit voor de Waddeneilanden. Hij begrijpt wel dat premier Rutte in maart alle restaurants en horeca op stel en sprong gesloten heeft, maar voor de eilandgasten had het grote gevolgen, zegt hij. Winkels waren al dicht, en mensen die geen eten in huis hadden, en van plan waren om naar een restaurant te gaan, konden geen kant meer op. "Dat is een typisch voorbeeld van een maatregel die landelijkelijk begrijpelijk is, maar op een eiland anders uit kan werken."

Eerder pleitte Stoel al voor een speciale behandeling van de eilanden, als het gaat om het vaccineren. Hij wil dar er één keer een grote vaccinatieronde komt, omdat anders alle eilanders apart van elkaar naar de vaste wal zouden moeten voor een prik.

De eilanden zijn daar nog altijd over in gesprek met de GGD, zegt Stoel. "Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om naar een centrale priklocatie te gaan, en een verzorgingshuis op een eiland is te klein, als de vaccins met duizenden tegelijk komen. Dan kun je beter alle inwoners in één keer vaccineren."

Stoel zegt dat er de komende dagen meer duidelijk moet worden over de vaccinatiestrategie voor de Waddeneilanden.