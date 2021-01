Examenleerlingen volgen les op school; "Op school leren ze meer dan thuis"

Een groot deel van de school is leeg, in een paar klassen wordt wel lesgegeven. De lokalen zitten minder vol of de leerlingen zitten verdeeld over twee lokalen. Een van de docenten die op school aan het werk is, is Timothy Cnossen. "Ik ben erg blij dat deze examenleerlingen op school zijn. Vorig jaar hebben ze ook veel lessen door de lockdown gemist en zijn toetsen doorgeschoven en doordoor is dit nu een zwaar en druk jaar. Op school leren ze meer dan achter de laptop thuis." Dat is extra belangrijk voor de leerlingen die dit jaar examen moeten doen.

Cnossen geeft 'hybride les', dat wil zeggen dat hij op school lesgeeft, maar ook online.