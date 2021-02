Negen vragen over het coronavaccin: Hoe werkt het, en wat zit er in?

Maar wat zit er verder dan nog in?

Vet, zout, suiker en water. Want om het vaccin als vloeistof in jouw lichaam te kunnen brengen, zitten er nog 10 andere stoffen in:

((4-hydroxybutyl)azaandiyl)bis(hexaan-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoaat) (ALC-0315)

2-[(polyethyleenglycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide (ALC-0159)

1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfocholine (DSPC)

Cholesterol

Kaliumchloride

Kaliumdiwaterstoffosfaat

Natriumchloride

Dinatriumfosfaatdihydraat

Sucrose

Water

Die eerste drie stoffen (ALC-0315, ALC-0159 en DSPC) zullen de meeste mensen niet bekend voorkomen. Cholesterol waarschijnlijk wel. Maar dit zijn allemaal vetten: het stukje mRNA in het vaccin zit verpakt in een vetbolletje. Dat vetbolletje zorgt dat het mRNA goed aankomt in jouw lichaamscellen.

Kaliumchloride, kaliumdiwaterstoffosfaat, natriumchloride en dinatriumfosfaatdihydraat zijn zouten. Sucrose is suiker en water is uiteraard bekend. Zout en suiker zitten in vaccins zodat het vaccin beter kan worden toegediend en beter houdbaar is.

Kun je ook bijwerkingen krijgen van het vaccin?

Ja, dat kan. Er komt uiteraard wel een afweerreactie op gang en daardoor kun je milde klachten voelen. Het vaccin is op tienduizenden mensen boven de 16 jaar getest voordat het op de markt kwam. Ondertussen hebben al miljoenen mensen het vaccin gekregen. Klachten die het meest voorkomen, zijn moeheid (bij meer dan 60%), hoofdpijn (bij meer dan de helft), spierpijn en koude rillingen (bij meer dan 30%). Verder is bij veel mensen de plek waar ze de injectie hebben gekregen wat pijnlijk. Deze klachten zijn mild en verdwijnen na een paar dagen.

Hoe zit het dan met allergieën en langetermijnbijwerkingen?

Mensen kunnen altijd een allergische reactie krijgen op een injectie, maar dat is zeldzaam. Van de tienduizenden proefpersonen, hebben een paar een allergische reactie gekregen die te behandelen was. Verder geven de ingrediënten in dit vaccin geen reden om te denken dat er langetermijnbijwerkingen zijn, maar om dat zeker te weten is de fabrikant van het vaccin verplicht om twee jaar onderzoek te blijven doen naar de veiligheid en effectiviteit van het vaccin.

Is het vaccin ook veilig voor kinderen en zwangere vrouwen?

Het vaccin is nog niet getest op kinderen en zwangere vrouwen in de nu beschikbare en afgeronde onderzoeken, dus krijgen ze het vaccin nog niet. Er lopen ondertussen wel onderzoeken met kinderen. Bij proeven met drachtige ratten werden geen effecten op de vruchtbaarheid, de dracht of de ontwikkeling van het embryo gezien. Of het vaccin ook kan worden overgedragen via de placenta of moedermelk, is nog niet onderzocht.

Hoe goed werkt het vaccin?

Volgens Pfizer/BioNtech voorkomt het vaccin in 95% van de gevallen het krijgen van COVID-19. Bij mensen boven de 75 jaar lijkt het in de onderzoeken 100% effectief.

Weten we al hoe láng het werkt?

Dat wordt nog onderzocht. Momenteel is bekend dat de bescherming door het vaccin na drie maanden nog net zo groot is als in het begin. Om zo effectief mogelijk te zijn, bestaat dit vaccin uit twee prikken. De tweede volgt drie weken na de eerste. Zeven dagen na de tweede injectie zou het vaccin maximaal moeten werken.

Waar wordt dit vaccin eigenlijk gemaakt?

De fabrikanten die de werkzame stoffen van het vaccin maken, zitten in Duitsland (BioNTech Manufacturing GmbH en Biopharma SE) en in Amerika (Wyeth BioPharma Division of Wyeth Pharmaceuticals). De fabrikanten die verantwoordelijk zijn voor de uiteindelijke vrijgave van de vaccins zitten in Duitsland (BioNTech Manufacturing) en België (Pfizer Manufacturing Belgium). Op de bijsluiters van vaccins moet altijd de naam en het adres van de fabrikant staan die die levering vaccins heeft vrijgegegeven.

Wanneer ben ik aan de beurt?

Vanaf deze woensdag wordt gevaccineerd, maar sommige beroeps- en bevolkingsgroepen gaan voor. De regering verwacht dat voor oktober alle Nederlanders die dat willen, kunnen zijn ingeënt. Maar de levertijd van vaccins zal daar veel invloed op hebben. Zo kan de EMA elk moment met een goedkeuring van het Moderna-vaccin komen (ook een RNA-vaccin, zoals het Pfizer/BioNtech vaccin), maar dat laat tot nu toe nog op zich wachten.