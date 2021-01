Fryslân blijft uit de wind in coronacrisis: cijfers tonen geen extra sterfgevallen

Behalve het lage aantal besmettingen is ook het sterftepercentage laag in Fryslân. Dat getal geeft aan welk deel van de besmette personen ook komt te overlijden aan de ziekte. In onze provincie overlijdt 1,13 procent van de coronapatiënten. Landelijk is dat 1,43 procent. Dat lijkt een klein verschil, maar statistisch gezien is dat verschil significant. Dat betekent dat het verschil zo groot is, dat het niet door toeval is ontstaan.

Meer slachtoffers in andere provincies

In de provincies die in het begin van de crisis al zwaar werden getroffen ligt dat sterftepercentage flink hoger. Zo overlijdt in Limburg 2,19 procent van de besmette personen en in Noord-Brabant 1,92. Deze twee provincies halen eigenhandig het landelijk gemiddelde omhoog. Er zijn maar drie provincies met een lager sterftepercentage dan Fryslân en dat zijn Groningen, Flevoland en Drenthe.

Fryslân lijkt voordeel te hebben van het feit dat het virus hier pas laat echt zijn intrede deed, en dat er van hevige verspreiding vooral in de tweede golf sprake is. In de tweede golf was er veel meer ervaring met de ziekte en de behandeling, wat een positief effect heeft.

Volle bedden

De druk op de ziekenhuizen in Fryslân was in beide golven ongeveer even hoog, ondanks dat er veel minder Friezen ziek waren in de eerste golf. In de eerste golf lagen er vermoedelijk voornamelijk mensen uit andere regio's in de Friese ziekenhuizen.