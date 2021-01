SC Heerenveen trekt Israëlische doelman aan

De Israëlisch international moet nog medisch gekeurd worden bij Heerenveen. Harush speelde eerder in de eredivisie: vorig seizoen was hij actief bij Sparta Rotterdam. Afgelopen zomer ging Harush naar FC Nitra.

"Betrouwbare keeper"

Technisch manager Gerry Hamstra is blij met de aankoop van Harush, laat hij weten op de website van SC Heerenveen. "Iedereen weet dat we op zoek waren naar een extra doelman. Die hebben we met Ariel gevonden. Een ervaren en betrouwbare keeper, die bovendien bekend is met de Nederlandse speelstijl en al jaren international is van zijn land. Als Ariel medisch wordt goedgekeurd, sluit hij begin volgende week aan bij de selectie."