Drukte bij hondenschool in coronatijd; puppycursus is van levensbelang

Selma Bayrak ziet dat het een stuk drukker is in de natuurgebieden. "Een jaar geleden kon je alleen in het bos wandelen, maar tegenwoordig kom je veel mensen tegen. En ook veel honden, en die luisteren niet allemaal perfect. Een hond die niet goed kan luisteren, moet je eigenlijk niet los laten lopen." Eigenaren kunnen in zo'n situatie beter de hond bij zich houden. "Hondjes los in het bos is geen goed idee. Voor de honden is het lekker dat ze lekker kunnen rennen, maar voor de omgeving is het belangrijk dat die er geen last van heeft."

Tip

Ze heeft ook tips voor mensen die geen hond hebben, maar willen weten wat ze moeten doen wanneer een hond op ze afkomt. "De hond reageert op beweging, dat triggert ze en ze zien dat als een spelletje. Dus mijn tip is als je buiten aan het wandelen of hardlopen bent, blijf rustig en beweeg je niet. Vaak ga je met je armen bewegen uit een soort schrikreactie, maar hou je armen stil. En als je aan het hardlopen bent, loop er met een ruime boog omheen of beter nog stop even."