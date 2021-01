Leendert Ferwerda stapt over van FNP Waadhoeke naar Gemeentebelangen

Bij de Bildtse Post zegt Ferwerda zich "niet langer thuis te voelen" bij de FNP. Hij wil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 op de lijst voor Gemeentebelangen. "Partijen zijn richting die raadverkiezingen al bezig met de partijprogramma's en de kieslijst", zegt Ferwerda. "Ik vind dat mijn besluit in de nog lopende raadsperiode dan niet langer te combineren is met het aanblijven als raadslid voor de FNP Waadhoeke."

Door zijn overstap is gemeentebelangen nu de grootste oppositiepartij in de raad van Waadhoeke met acht zetels, even groot als het CDA. Collegepartij FNP houdt drie zetels over. De drie collegepartijen (CDA, SAM en FNP) hebben nog wel een meerderheid in de raad: 17 van de 29 zetels.

Verrassing voor FNP

Leendert Ferwerda zat eerder in de raad van Het Bildt voor de PvdA en richtte in 2010 de Frije Bilkerts op. Bij de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Waadhoeke kreeg Ferwerda als FNP-kandidaat 600 voorkeursstemmen. Voor FNP-fractievoorzitter Bert Vollema komt het nieuws als een verrassing. Hij vindt dat Ferwerda de rit uit had moeten zitten of zijn zetel inleveren.

Ferwerda is deze raadsperiode al de tweede FNP'er die overstapt naar Gemeentebelangen. Haaye Hoekstra uit Berltsum deed eerder hetzelfde.