Burgemeester Jan Rijpstra: "We zijn te bescheiden en mogen wel trotser zijn"

"We zijn vorig jaar veel in het nieuws geweest met de politiek in Smallingerland, en niet altijd positief", zegt burgemeester Jan Rijpstra. "Maar er gebeuren ook veel goede dingen, raadsleden lopen zich het vuur uit hun sloffen om zaken voor elkaar te krijgen. Gisteravond hebben we een goed debat gevoerd over hoe we inwoners met schulden kunnen helpen. Er is veel kennis bij raadsleden en met de wethouder zijn we tot een goede aanpak gekomen."

Al langer spelen er problemen in Smallingerland, maar aan die cultuur wordt gewerkt. "Er komen bijeenkomsten om meer op de zaak met elkaar te discussiëren en het debat zoeken en dat zaken niet in achterkamertjes worden geritseld. Dat is niet de politiek die wij voorstaan. We hebben een goede start gehad gisteren."

Hij is zich bewust dat er een negatief beeld kan zijn ontstaan. "Soms moet je door een dal gaan om te gaan bouwen. Ik ben positief ingesteld, de raad wil echt werken aan een goed politiek klimaat."

Volgens hem gaan er ook veel zaken goed waar raadsleden een bijdrage aan hebben geleverd. "Dat mag wel wat meer voor het voetlicht worden gebracht. We zijn te bescheiden en mogen wel trotser zijn."