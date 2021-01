Muziekindustrie nog lang last van crisis: "Een aantal mensen heeft nu vast werk en komt niet meer terug"

Zwaar jaar

Maar de steun van de overheid geldt niet in alle landen. Van Wieren heeft vestigingen op meerdere locaties in de wereld. Dit jaar wordt dan ook spannend. "Vooral internationaal zal het lang duren voordat we weer los kunnen. In Boedapest is er gewoon helemaal geen geld voor de artiesten. Daar is dus helemaal niets te doen. Ik ben nu aan het werk om de mensen daar te onderhouden. Daar komt het op neer."

Maar niet alleen het kantoor heeft het zwaar, ook de bands merken de crisis nu. "Die hebben het heel moeilijk. Ze zitten hele dagen stil en hebben een Tozo-uitkering. Het is voor hen moeilijk, want de meesten zitten ook nog eens in Amsterdam. Daar is het leven sowieso al iets duurder. Als je dan helemaal niets binnen krijgt, wordt het lastig om de hypotheek te betalen. Zij doen daarom allemaal iets anders."

Niet meer terug

Dat iedereen iets anders doet om aan geld te komen, heeft een grote impact. "Ze hebben nu elke maand vast werk en dus ook een vast salaris. Nu zien ze daar de voordelen van en willen ze eigenlijk niet meer terug naar de muziekwereld. Daar vallen dus wat gaten."