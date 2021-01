Iduna maakt voorzichtige planning voor 2021: "Heb helaas geen glazen bol"

"Op 8 maart hadden we de laatste normale show", vertelt Tuinier. Daarna veranderde alles snel. Concerten werden afgezegd of verplaatst. Van geen publiek naar maximaal 70 of 30. De ontwikkelingen volgden elkaar in volle vaart op. "Ik heb nog nooit zo veel concerten verplaatst of geannuleerd. Op een gegeven moment leken we wel een soort van administratiekantoor. Dat was superheftig."

Tuinier kijkt echter met trots terug op dit afgelopen jaar. "Elke keer als er iets mogelijk was, deden we het. We zetten met z'n allen de schouders eronder. De artiesten waren daar ook heel flexibel in", vertelt Tuinier. Het leverde veel positieve reacties op van bezoekers die blij waren dat ze toch, al was het maar even, concerten konden blijven bezoeken. "Het was een achtbaan, maar ik ben wel trots dat we toch nog mooie shows hebben kunnen doen."

2021

Maar hoe komt het in het nieuwe jaar? "Het is ontzettend lastig, want bij alles wat je doet, heb je een knoop in je maag. Je bent enthousiast over iets, maar je weet niet of je het kunt waarmaken. Wat wij doen, is elke keer proberen met de positieve blik vooruit te kijken, maar ook met een realistische blik."

In het najaar van 2021 staan er weer grotere evenementen voor groter publiek gepland. "Stel je voor dat het heel snel verloopt met het vaccin. Als we dan niks hebben staan in het najaar, zou dat doodzonde zijn." Tuinier merkt dat bezoekers de situatie heel goed begrijpen. "Mensen worden niet boos, omdat dit gewoon is wat er nu aan de hand is."

Komende twee maanden spannend

Het wordt volgens Tuinier spannend voor de concerten die de komende twee maanden op de planning staan, omdat er zoveel onzeker blijft. "We moeten kijken hoe we dat gaan aanvliegen." Tuinier noemt als voorbeeld het concert van zangeres Ellen Foley. Dat stond in eerste instantie op 29 mei 2020 op de agenda. "Dat hebben we verplaatst naar februari 2021, omdat we dachten dat dan alles weer oké zou zijn. Dat is nu nog steeds zorgelijk."

Ruimtegebrek

Zodra het weer kan, zal de sector weer flink aangezwengeld worden. Artiesten gaan waarschijnlijk weer massaal op tournee om geld in het laatje te brengen en publiek wil er ook graag weer op uit. Is er straks geen ruimtegebrek? "Dat merkten we afgelopen najaar ook al. Iedereen dacht in maart dat het in het najaar wel weer goed zou komen. Toen vroeg onze programmeur zich al af hoe we dit gingen plannen."

Voorstellingen moeten elkaar namelijk niet in de weg zitten en vechten om een plaatsje. "We moeten daarvoor goed contact houden met de andere poppodia en realistisch naar onze eigen planning kijken. Misschien kunnen we niet alles doen wat we anders wel zouden aannemen. Ik heb helaas geen glazen bol. We zullen het zien."