Haulerwijk wil vanaf 2022 sporthal De Bongerd zelf exploiteren

De gemeente heeft de overeenkomst met de huidige beheerder Laco opgezegd. En dat bedrijgf was daar volgens wethouder Fimke Hijlkema niet blij mee. Al in 2019 wist Laco dat er mogelijk een initiatief zou komen uit het dorp, zo meldde Hijlkema.

En dat initiatief is er dus nu met steun van het Sportplatform, de Jongeren Organisatie Haulerwijk, het Haulerwijkster Activiteiten Platform, Plaatselijk Belang, de Ondernemersvereniging en Dorpshuis de Enter. Ronald de vries, voorzitter van het bestuur van sv Haulerwijk, meldde dat het beheer van de sporthal terug moet naar het dorp. "We willen niet de indruk wekken dat de huidige beheerder het goed doet, die heeft echter een commercieel belang. We willen het dichter bij de sportverenigingen en het dorp brengen. Kortere lijnen."

Sociale functie

De kantine had na de eeuwwissel een sociale functie voor het dorp. Laco geeft in de kantine fitness en daardoor ging die sociale functie verloren. De initiatiefnemers willen de inkomsten uit de fitness echter veiligstellen. De fitnessactiviteiten moeten dan verhuizen naar een nieuw te bouwen gebouw achter de sporthal.

Hoe dat gefinancierd wordt en hoe duur het is, werd uit de presentatie niet duidelijk. Wel werd er wat gezegd over de mogelijkheid om fondsen te werven. Gijsbert Hilhorst van het zwembadbestuur wil dat nog verder uitzoeken. In de conceptbegroting voor 2022 staan nu zowel de opbrengsten van de kantine als de fitnesslessen.

Gemeente blijft eigenaar

De gemeente blijft in de plannen eigenaar van de sporthal en staat voor hetzelfde onderhoud garant als nu. De rest komt voor de rekening van de stichting.

Het plan moet nu verder uitgewerkt worden. Het wachten is op een collegevoorstel aan de raad waaruit moet blijken of het dorp de verwachtingen kan waarmaken. De initiatiefnemers wijzen erop dat het dorp met de eigen exploitatie van het zwembad en de skeelerbaan al aangetoond heeft wat er in Haulerwijk mogelijk is.