Leeuwarder (34) aangehouden na bedreiging met vuurwapen

De politie kreeg maandag via sociale media de melding dat een man in Rotterdam bedreigd was met een vuurwapen. De Rotterdammer deed aangifte en de politie startte een onderzoek.

Woensdag werd er een inval gedaan in Camminghaburen in Leeuwarden. Daar werd de 34-jarige Leeuwarder aangehouden. Het vuurwapen werd er ook aangetroffen. Het bleek echter om een nep vuurwapen te gaan. De politie trof daarnaast dertien nitraten aan.

Het vuurwerk is in beslag genomen. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek.