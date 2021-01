Zorg over mutatie coronavirus in het passend onderwijs

Op de Súdwester zitten kinderen die niet zo makkelijk thuis onderwijs kunnen krijgen. Dat heeft te maken met een mogelijke beperking of met gedragsproblemen, maar soms ook met de thuissituatie. "Wij bieden de kinderen hier veel extra begeleiding en dat is thuis niet altijd mogelijk." Zo heeft elke groep meer dan een meester of juf en is er een volledig dagprogramma.

Om dat mogelijk te maken, wordt streng toegekeken op het naleven van de coronamaatregelen. Zo moeten de kinderen vaak handen wassen en hebben alle volwassenen een mondkapje voor. En tot nu toe hebben ze het coronavirus buiten de deur gehouden. "Er zijn op school zelfs geen besmettingen geweest, dus wij waren het ook niet eens met de sluiting van de scholen."