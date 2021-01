GAS DrOvF onaangenaam verrast door aangekondigde nieuwe gaswinningen

Het Canadese gaswinbedrijf Vermilion zegt al sinds 2017 gas te willen winnen in het gebied. GAS DrOvF vroeg regelmatig om actuele informatie over de vooruitgang bij zowel Vermilion als het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het antwoord was steeds dat er nog niets bekend was.

De nieuwe gasvelden liggen onder Noordwolde en Noordwolde-Zuid in Fryslân en in Vledderveen en Wilhelminaoord in Drenthe, maar de invloed daarvan rijkt verder zegt GAS DrOvF.

Procedure stilleggen

GAS DrOvF heeft afgelopen week een verzoek gericht aan de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland om de ingezette procedure tijdelijk stil te leggen. Dit verzoek dienden ze in op grond van de Omgevingswet. GAS DrOvF is van mening dat het ministerie niet voldaan heeft aan de eis om uitgangspunten voor het beoordelen van oplossingen te communiceren.

Op 31 december kregen ze van RVO te horen dat het verzoek was afgewezen. Daarom heeft GAS DrOvF besloten zelf informatie aan bewoners te geven en hen opgeroepen om gebruik te maken van de mogelijkheden om een reactie te geven over de nieuwe winningsplannen.

Onderlinge invloed gasvelden

Er wordt al tien jaar gas gewonnen in de regio. De velden liggen in de drie gemeenten Weststellingwerf (Fryslân), Westerveld (Drenthe) en Steenwijkerland (Overijssel).

De invloed van zo'n gasveld rijkt volgens GAS DrOvF echter veel breder. Meestal wordt er gerekend met een straal van zo'n vijf kilometer vanaf de randen van het gasveld om het invloedsgebied aan te geven. In dat invloedsgebied is er bodemneergang en kan er sprake zijn van aardbevingen.

Omdat deze velden allemaal zo dichtbij elkaar liggen, vallen de invloedsgebieden over elkaar heen. Op sommige plaatsen in de regio zijn er wel vijf of zes invloedsgebieden tegelijk. Dat kan het risico op effecten van bodemneergang en aardbevingen sterk vergroten.

Vijf nieuwe velden

Het ministerie en Vermilion hebben volgens GAS DrOvF plannen voor vijf nieuwe gasvelden: Boergrup en Lombok, Leemdijk, De Bree en Smitstede. Boergrup en Lombok liggen onder andere onder Weststellingwerf. Vermilion wil die uit een nieuwe boorlocatie vandaan winnen. Het gaat daarbij om een tot drie boorputten.

GAS DrOvF wil de risico's op schade voor gebruikers boven de gasvelden beperken. Daarvoor vindt de burgergroep het belangrijk dat gekeken wordt naar de gevolgen van de volledige gaswinning op de regio, inclusief eerdere winningsplannen, dus de effecten van de combinatie van de velden.

GAS DrOvF roept inwoners van de regio op om te reageren op de plannen van het ministerie en Vermilion. De inbreng wordt verwerkt in het concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Daarin kunnen ze straks eerst lezen hoe het ministerie omgegaan is met de inbreng van inwoners. GAS DrOvF zegt er echter niet veel van te verwachten.