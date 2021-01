Nij Smellinghe, Tjongerschans en Antonius beginnen vrijdag met vaccineren zorgpersoneel

Het MCL in Leeuwarden start woensdagmiddag om 15.00 met de vaccinaties, die bedoeld zijn voor personeel van de intensive care, de spoedeisende hulp, de covidafdeling en ambulancepersoneel.

Spoedeisendehulpverpleegkundige Andrea de Boer en ic-verpleegkundige Klaas de Graaf zijn woensdag de eersten in Fryslân die de coronaprik in hun arm krijgen gezet. Omrop Fryslân mag daar exclusief bij zijn.

'Aan de krappe kant'

De andere drie ziekenhuizen in Fryslan - het Antonius-ziekenhuis in Sneek, Nij Smellinghe in Drachten en Tjongeschans in Heerenveen - beginnen vrijdag met inenten. Antonius en Nij Smellinghe krijgen ieder 200 vaccins, Tjongerschans 175. Hoeveel vaccins het MCL krijgt, is niet bekend.

Voor het Antonius-ziekenhuis zijn de 200 vaccinaties aan de krappe kant, maar Nij Smellinghe zegt er genoeg aan te hebben. Tjongerschans zegt er nog niet zeker van te zijn of ze genoeg hebben aan 175 vaccins, maar ze denken eerst een heel eind te komen.

Vaccinatieplan

Sinds afgelopen weekend werken de Friese ziekenhuizen hard aan een coronavaccinatieplan. Daarin staat bijvoorbeeld informatie over de priklocaties en de distributie van het vaccin.

Eerder bleek uit een rondvraag van Omrop Fryslân bij de Friese ziekenhuizen langs dat er woensdag nog niet zou worden begonnen met het vaccineren, omdat ze nog geen vaccins hadden. Maar nu komen er toch vaccins tegen het coronavirus naar Fryslân toe.

Verdeling vaccins via de regio

De verdeling van de coronavaccins voor de ziekenhuizen en ambulancediensten worden geregeld door het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland. Landelijk is afgesproken dat het verdelen van de vaccins via de regio's gaat, omdat die al tijden goed met elkaar samenwerken.

Landelijk komen er 33.000 vaccins beschikbaar voor medewerkers in de acutezorgketen, 10,5 procent daarvan gaat naar Noord-Nederland.