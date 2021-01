Rondelen Rijsterbos teruggebracht naar originele staat

De oude rondelen zijn in de loop van tijd opgegaan in de natuur, waardoor er niet veel meer van te zien was. Van der Burg: "Er zaten gaten in, het was nat en de oude beukenbomen van meer dan 150 jaar oud stonden op instorten."

Omdat It Fryske Gea de culturele historie van het Rijsterbos belangrijk vindt en de bezoekers graag wil laten zien wat de geschiedenis van het bos is, hebben ze besloten de rondelen te herstellen. De patronen in het midden van het bos zijn afgelopen winter al aangepakt.

It Fryske Gea heeft er goede reacties op gekregen en besloten om ook het rondeel bij de Slottuin voor de kerst te herstellen. Er komen nog informatiepanelen bij te staan, zodat bezoekers meer kunnen lezen over de oorsprong van de rondelen.