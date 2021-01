Annie Bakker zag blikmuseum van haar vader in vlammen opgaan: "Alles is weg..."

"Ik was op de bank in slaap gevallen. Toen ik wakker werd, was er ineens allemaal vuur", vertelt Annie. Ze alarmeerde snel haar man, die in de slaapkamer lag te slapen. "Ik zei: volgens mij is er brand!'" Ze dachten eerst dat het wel meeviel. "Het vuur kwam van boven, maar toen kwam ineens alles naar beneden toe."

Dieren

Annie en haar man zijn daarna snel naar buiten gerend. In vijf minuten tijd stond alles in lichterlaaie . Een grote ramp, want de dieren waren nog binnen. "Ik kon nog net de hond bij zijn achterpoten pakken en naar buiten gooien. Toen ik buiten stond, zag ik al onze katten voor de ramen schreeuwen van de pijn", vertelt Annie geëmotioneerd.

Bakker is groot dierenliefhebber, en het beeld van haar katten laat haar dan ook niet los. "Drie van de veertien katten zijn ontsnapt." Een van de katten is wonder boven wonder volledig zonder verwondingen uit de brand gekomen, de andere twee zijn op dit moment nog bij een dierenarts om aan te sterken.

Hond vermist

Inmiddels wordt er nog gezocht naar de hond, die sinds oudejaarsnacht wordt vermist, en mogelijk in paniek is weggerend. De familie hoopt dat mensen het diertje zien en hen op de hoogte brengen.

De vermissing van de hond is voornamelijk een klap voor de man van Annie. Hij heeft dagen in het ziekenhuis gelegen met rook in zijn longen. Maar hij wilde de hond zoeken. Tot nu toe nog zonder resultaat, maar de familie houdt hoop.

Heit zijn blikmuseum

De andere klap is het verlies van het karakteristieke blikmuseum. Het levenswerk van Annie haar vader. "Mijn vader had blikken van Van Nelle, Douwe Egbers, al die bekende merken. Ik denk dat het er wel 4.000 waren", omschrijft ze. "We hadden ook oude auto's van blik. Alles wat van blik was, verzamelde mijn vader."

Dat begon in de jaren 80. Annie haar vader overleed in 2015, waarna zij het museum voortzette. "Maar alles is nu weg..." Er liggen her en der rondom de boerderij nog restanten van blikken. "Je kunt er niets meer mee, omdat je niet kunt zien wat het is."

Museum weer opnieuw opbouwen

De omgeving heeft inmiddels een crowdfundingsactie op touw gezet om de getroffen familie te helpen. Annie hoopt zelf vooral op hulp voor de dieren en het museum. "Ik wil heel graag het museum weer terug. Mensen die daarmee kunnen helpen met blikken en zo, zijn welkom. Ik hoop echt dat ik de wens van mijn vader kan doorzetten. Dat is mijn alles."