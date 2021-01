Veiligheidsregio: "Veel minder dode vogels, maar vogelgriep is nog niet weg"

Tot nu toe zijn er in Fryslân drie pluimveebedrijven geruimd vanwege de ziekte. Het gaat om bedrijven in Witmarsum, St.-Annaparochie en Buitenpost. In totaal zijn er bijna 140.000 beesten afgemaakt.

Balt durft niet te zeggen dat het virus op zijn retour is. "We hebben een poosje geen nieuwe besmettingen gehad, maar we moeten voorzichtig zijn met zulke conclusies. Wilde vogels hoeven maar in beweging te komen om het virus te verspreiden."

De veiligheidsregio blijft de situatie de komende tijd in de gaten houden, zegt ze, samen met de andere betrokken partijen. Doordat terreinbeheerders bijhouden hoeveel dode vogels ze vinden, hebben ze een goed beeld van de situatie. Mensen die dode vogels zien liggen, moeten er beslist niet aan komen, zegt Balt. Als ze het milieu-alarmnummer van de provincie bellen, komen er specialisten om ze op te ruimen.