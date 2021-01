Friese oceaanroeisters bijna op de helft van de Atlantische Oceaan

Op 12 december begon de reis van de Friese Iris Noordzij, Melissa Vooren en Renate de Backere en Marieke le Duc uit Zeeland op het Spaanse Canarische eiland La Gomera. De finishlijn is Antigua, in de Cariben.

De vrouwen zitten in de kop van het peloton. Ze zijn de zevende boot overall van de 21 die meedoen, en zijn de eersten in het vrouwenklassement. De zesde plaats, die ze eerder in de race ook innomen, is echter weer in zicht. Het leek alsof ze de strijd met de mannenbood Fitter for Planet zouden verliezen, maar de vrouwen hebben intussen de goede koers weer gevonden.

Het ging niet voor de wind

Hoewel de omstandigheden op dit moment goed zijn, hebben ze ook slecht weer en mindere omstandigheden gehad. Bij een stevige westenwind werden ze de afgelopen anderhalve week op sommige momenten bijna teruggeblazen.

Ook hebben ze twee keer het zogenoemde para-anker uit moeten gooien, dat betekent dat ze op die momenten stilliggen. Het kleine beetje dat ze dan vooruit kunnen komen, is de moeite niet waard. Over dat anker, en over de andere dingen die ze meemaken, vertellen ze in de vlogs die ze zo nu en dan doorsturen.