Twee woningen gesloten in Leeuwarden vanwege drugshandel

Burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden heeft dinsdag twee woningen gesloten vanwege drugshandel. In het eerste huis aan Achter de Hoven werd op 13 juli allerhande materiaal gevonden dat met de handel in drugs te maken heeft. Ook lag er cocaïne. Er werd op 15 september ook 25 gram cocaïne gevonden in een woning aan de Eikenstraat, samen met zo'n 11 gram heroïne.