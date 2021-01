Provincie wil 700.000 uit Regiodeal voor Holwerd aan Zee

Met de regiodeal wil het Rijk de kracht van de regio's in Nederland versterken. Het Rijk werkt met verschillende andere partijen samen in de Regio Deal Noardeast-Fryslân en Holwerd aan Zee.

Het rijk trok 25 miljoen euro uit voor de leefbaarheid van het noordoosten van Fryslân. Daarvan gaat 7 miljoen euro naar Holwerd aan Zee. Eerder zei het Waddenfonds ook al 8,3 miljoen te investeren in het project. In totaal is er 63 miljoen euro nodig voor het project waarbij de dijk bij Holwerd open wordt gemaakt zodat er een getijdenmeer onstaat.

Onderzoek

In de fase die overbrugd moet worden, wordt onder andere onderzoek gedaan naar slijk en sedimentatie en het uivoeren van een hydrologisch model om de effecten van het 'beleefmeer' te bepalen.

Daarnaast wordt in die fase het ontwerp voor de sluis en voor het beheer en onderhoud van de vaargeul en het 'beleefmeer' uitgewerkt. Het geld is ook bedoeld voor het maken van een voorlopig ontwerp voor het project Holwerd aan Zee.

Provinciale Staten neemt op 31 maart 2021 een besluit over of het geld wordt toegekend.