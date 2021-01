Groenewoud krijgt kans op massastart; Bergsma houdt stand bij de mannen

Bij de mannen rijden Jorrit Bergsma en Arjan Stroetinga het eerste weekend samen. Reserve is Victor Ramler. Die staat een week later met Bergsma in de baan. Dan blijft Stroetinga aan de kant. Beide wereldbekerwedstrijden zijn in Thialf in Heerenveen.

Bondscoach Jan Coopmans heeft Sven Kramer en Ireen Wüst geselecteerd voor de ploegen-achtervolging. Beide topschaatsers ontbreken deze maand op het EK allround, omdat ze zich niet gekwalificeerd hebben. Het EK is in het weekend van 16 en 17 januari in Thialf.

Kramer zit bij de wereldbekerwedstrijden in een ploeg met Patrick Roest, Marcel Bosker, Chris Huizinga en Beau Snellink. Wüst vormt in het eerst wereldbekerweekend een ploeg met Melissa Wijfje, Carlijn Achtereekte, Joy Beune en Antoinette de Jong. In het tweede weekend neemt Irene Schouten de plek in van Wijfje.